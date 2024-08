Wegen seiner Jahrzehnte andauernden ehrenamtlichen Tätigkeit wurde Edi Harder nun ausgezeichnet. Ministerpräsidentin Malu Dreyer verlieh dem Rülzheimer vor ihrem Ausscheiden aus dem Amt die Ehrennadel des Landes Rheinland-Pfalz.

Harder saß laut einer Pressemitteilung der Verbandsgemeinde Rülzheim für die von ihm 1999 gegründete „Freie Wähler Gruppe“, deren Vorsitzender er bis 2019 war, von 1999 bis 2009 im Verbandsgemeinderat sowie von 1999 bis 2019 im Gemeinderat Rülzheim. Für die Ortsgemeinde fungierte er außerdem im gleichen Zeitraum als Beigeordneter. Nach seiner Zeit im Gemeinderat war er zudem drei Jahre lang bis 2022 als ehrenamtlicher Kulturbeauftragter für die Kulturgemeinde Rülzheim verantwortlich und kümmerte sich um die Organisation von Veranstaltungen im CKK.

Zusätzlich zu seinem politischen Engagement war der dreifache Familienvater von 2003 bis 2008 als Schöffe am Amtsgericht Ludwigshafen und von 2009 bis 2020 als Schöffe am Landgericht in Landau tätig. Von 1988 bis 2012 führte Harder die Karnevalgesellschaft Rot-Weiß „Die Stecher“ Rülzheim als Vorsitzender und ist bis heute dort und in anderen Vereinen aktiv. 1973 war er außerdem Gründungsmitglied des Kegelclubs.

Landrat Fritz Brechtel (CDU) verlieh ihm für diese mannigfache ehrenamtliche Tätigkeit im Namen der Ministerpräsidentin Malu Dreyer, die die Verleihungsurkunde noch unterzeichnet hatte, die Ehrennadel des Landes Rheinland-Pfalz. „Die Auszeichnung wird verliehen für langjährige hervorgehobene ehrenamtliche Tätigkeit. Das Ehrenamt trägt zur Lebensqualität und zum Zusammenhalt unserer Gemeinschaft maßgeblich bei und daher freuen wir uns im Land, aber auch im Landkreis Germersheim, über die vielen Menschen, die sich so wie Du engagieren. Dafür möchte ich mich auch persönlich herzlich bedanken.“

Beigeordneter Felix Werling (SPD) in Vertretung von Bürgermeister Matthias Schardt (CDU) beglückwünschte Harder ebenfalls zur Ehrung: „Als ich angefangen habe, mich politisch für die Verbandsgemeinde zu engagieren, kannte ich nicht allzu viele Namen aus Rülzheim – aber der Name Harder, der war auch für mich als Leimersheimer und aufmerksamer Leser des Heimatbriefs ein Begriff. Unsere Gesellschaft braucht Leute wie Dich, die sich kümmern und viele Stunden ihrer Freizeit für die Dorfgemeinschaft investieren.“

Ortsbürgermeister Reiner Hör (Aktive Bürger) erinnerte an die gemeinsamen Zeiten in der politischen Arena und würdigte Harder als jemanden, der „versöhnen und Menschen zusammenbringen kann. Du warst immer bemüht, zu verbinden statt zu spalten. Das zeichnet Dich aus und wir sind froh, dass es Menschen wie Dich gibt.“

Der Träger der Ehrennadel Edi Harder selbst dankte seiner Familie und betonte, ohne deren Rückhalt sei Ehrenamt generell nicht zu stemmen. Er könne sich glücklich schätzen, dass seine Frau und seine Kinder Verständnis hatten, wenn er mal wieder auf einer Veranstaltung gewesen sei. „Zumindest meistens hatten sie das“, merkte er augenzwinkernd an.