Berthold Feldmann feiert am Donnerstag, 15. Dezember, seinen 90. Geburtstag. Für ihren Ehrenbürger gibt die Gemeinde am Sonntag einen Empfang.

Eigentlich müsste man den Vornamen des Ottersheimer Ehrenbürgers Berthold Feldmann mit ä schreiben. Schließlich ist er, obwohl ein Zugezogener (allerdings schon 1966), im Bärendorf so bekannt wie der sprichwörtliche bunte Hund. Er war unter anderem Grundschullehrer und später -leiter, Chorleiter, Dirigent, Kommunalpolitiker mit CDU-Parteibuch im Verbandsgemeinderat, Kirchenorganist und, und, und. 37 Ehrenämter zählte Feldmann einmal auf; viele davon hat er gleichzeitig und so manches davon 30 Jahre und länger ausgeübt.

Darüber hinaus sorgt der Verfasser der Dorfchronik als Ortschronist und Reporter dafür, dass die wichtigsten Geschehnisse im Dorf in der Zeitung veröffentlicht werden – und das schon seit über 60 Jahren. Damit ist Feldmann einer der dienstältesten RHEINPFALZ-Mitarbeiter. „fn“ ist sein Kürzel. Als „fehlt nie“ interpretierten das einige nicht zu unrecht. In den vergangenen Jahren hat sich der Träger der Landesehrennadel jedoch schrittweise von vielen Aktivitäten zurückgezogen. Nach wie vor hat er ein Faible für die Aktion Pfalzstorch, für die er vor Jahren ein Buch verfasst hat, die Queichwiesen, die den Störchen als Lebensraum dienen, für die Queichwiesenbewässerung, die Weltkulturerbe werden soll und – für die RHEINPFALZ. Mit dem Schreiben und so einigem anderen mehr will er, „solange die Gesundheit es erlaubt“, weitermachen. Heute feiert der verheiratete Vater von zwei Söhnen, Opa von vier Enkeln und doppelte Ur-Großvater im Familienkreis seinen 90.

Anlässlich dieses runden Geburtstages ihres Ehrenbürgers gibt die Gemeinde Ottersheim für Berthold Feldmann am Sonntag, 18. Dezember, um 10.30 Uhr im Bürgerhaus einen Empfang. Dazu musizieren die Musikkapelle, der Schulchor und die Vereinigten Sänger. Die Bevölkerung ist eingeladen, informierte Ortsbürgermeister Gerald Job. Er und sein Amtsvorgänger Helmut Stadel waren übrigens Schüler von Berthold Feldmann, der darauf durchaus ein bisschen stolz ist.