Einen Austausch mit über 80 Mitgliedern von Vereinen aus der Südpfalz und der Deutschen Stiftung für Engagement und Ehrenamt gab es kürzlich bei einer Videokonferenz. Der Geschäftsführer der Stiftung, Jan Holze, informierte dabei über Fördermöglichkeiten. Einige Programme richten sich explizit an Organisationen aus ländlichen Regionen wie der Südpfalz, die sich mit Themen wie Mitgliedergewinnung oder Digitalisierung beschäftigen. Insbesondere für die in der Südpfalz angesiedelten Vereine ist das neue Mikroförderprogramm „Ehrenamt gewinnen. Engagement binden. Zivilgesellschaft stärken“, mit einem Förderbetrag von bis zu 2500 Euro interessant, so Holze. Den Kontakt zwischen Vereinen und Stiftung hergestellt hatte der südpfälzischen Bundestagsabgeordnete Thomas Gebhart (CDU).

Info



Informationen zur Antragstellung und Antworten auf viele Fragen auf: www.deutsche-stiftung-engagement-und-ehrenamt.de, oder E-Mail an: hallo@d-s-e-e.de, Telefon 03981 4569-600.