„Ich bin dabei.“ Diesem Titel einer landesweiten Initiative fühlt sich die Verbandsgemeinde Lingenfeld verbunden und mit ihr vier Senioren, die ein Insektenhotel gebastelt haben.

Die Brut- und Nisthilfe für Wildbienen und andere Insekten steht jetzt auf einer Freifläche zwischen den Straßen In den Bellen und An der Lochmühle. Es ist nach der in Westheim die zweite, die Ehrenamtliche gemeinsam mit Heinz Rankel, dem Leiter der Projektgruppe „Werken und Basteln“, in dessen Werkstatt angefertigt haben. Die Kosten für das Material trägt die Ortsgemeinde Lingenfeld. Vor allem die Arbeit im Team habe den vier Freiwilligen Freude bereitet, heißt es in einer Mitteilung der Gruppe. Aber auch die Motivation, etwas Sinnvolles für die Gemeinschaft zu tun, habe im Vordergrund gestanden.

Nächster Workshop am 4. Mai

Die Aktion ist Teil einer Landesinitiative, die sich besonders, aber nicht nur an Menschen in der Lebensphase nach dem Beruf richtet, die eigene Ideen in ihrer Kommune entwickeln und in kleinen Gruppen selbst umsetzen wollen. Begleitet werden die Gruppen von einem Moderatorenteam, das regelmäßig Workshops organisiert und veranstaltet. Der nächste Workshop findet am 4. Mai in Schwegenheim statt. Außer der Projektgruppe „Werken und Basteln“ gibt es in Lingenfeld noch die „Gesprächspaten“, die der Vereinsamung älterer Menschen entgegenwirken wollen, und die Gruppe „Aufgeben ist keine Option“. Deren Ziel ist es, Auszubildenden bei Problemen verschiedenster Art zu helfen.

Neue Mitstreiter, gern auch mit eigenen Ideen, sind bei der Initiative willkommen. Anmeldungen und Anregungen nimmt Dominique Stecker unter Telefon 06344 509233 entgegen. Nähere Informationen zu „Ich bin dabei“ gibt es auf der Internetseite der rheinland-pfälzischen Staatskanzlei unter www.rlp.de.