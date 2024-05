Ein besonderes Jahr – eine besondere Auszeichnung für einen besonderen Menschen: Zum 1250-jährigen Bestehen des Zwiebeldorfes verleiht die Gemeinde erstmals die Goldene Zwewwl. Jetzt sind aber erst einmal die Bürger am Zug.

„Was unsere Gemeinde ausmacht, ist das Engagement besonderer Menschen – sei es der persönliche Einsatz in einem Verein, einer kirchlichen oder sozialen Institution oder einfach privates Engagement“, betont die Gemeindeführung. Als Zeichen der Dankbarkeit und Anerkennung will die Kommune deshalb den neuen Ehrenamtspreis bei der Eröffnung des Festwochenendes am Freitag, 21. Juni, „in einem besonderen Moment“ verleihen. Wer die Auszeichnung bekommen soll – das dürfen die Bürger entscheiden: Noch bis Freitag, 31. Mai, können sie Ortsansässige per E-Mail (gemeinde@zeiskam.de) vorschlagen oder den im Amtsblatt abgedruckten Abschnitt ausgefüllt in den Rathaus-Briefkasten werfen. Wichtig dabei: Gründe zu nennen, warum die nominierte Person die Ehrung verdient hat. Der oder die Meistgenannte erhält die Goldene Zwewwl als Wertschätzung.

Ist das eine einmalige Sache oder soll der Preis auch zukünftig vergeben werden? „Wir testen das jetzt erstmalig, wie es angenommen wird“, sagt Ortsbürgermeisterin Susanne Lechner (FWG) auf RHEINPFALZ-Nachfrage. Und fügt erfreut an: „Bisher gibt es schon sechs verschiedene Personen, die vorgeschlagen wurden. Insofern denke ich, dass wir das beibehalten werden.“ Die Idee: den Ehrenamtspreis jährlich beim Neujahrsempfang zu verleihen. Wie die Auszeichnung aussieht? „Es wird ein Glaspokal mit dem neuen Logo sein“, verrät Lechner.