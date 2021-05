WÖRTH. Trotz der Pandemie konnten einige Projektgruppen der Ehrenamtsinitiative „Ich bin dabei!“ etwas bewegen. Das teilte die Verantwortliche der Stadtverwaltung im Moderationsteam, Jana Cappel, jetzt mit.

So hat die Projektgruppe „Kümmerer“ in Zusammenarbeit mit dem Wörther Seniorenbeirat den Menschen der höchsten Impfpriorität, meistens älteren Mitbürgern, bei der Online-Terminregistrierung für die Schutzimpfung Unterstützung angeboten. Dabei konnte über 100 Personen geholfen werden.

Auch die Kooperation mit dem Bürgerbus habe funktioniert, so dass viele Bürger zum Impfzentrum gefahren und abgeholt werden konnten. Da jetzt auch die Hausärzte impfen und Prioritätsgruppe drei beim Impfen an der Reihe ist, ging der Bedarf zurück und die Projektgruppe und der Seniorenbeirat haben die Unterstützungsleistung bei der Terminregistrierung eingestellt.

Auch die Projektgruppe „Sauberes Wörth“ war aktiv und hat an den beiden letzten Müllwanderungen mit Ortsvorsteher Helmut Wesper teilgenommen. Sie sucht jetzt noch Mitstreiter, die bereit sind, von Zeit zu Zeit in einem bestimmten vereinbarten Areal als „Sauberkeitspaten“ tätig zu werden. (Kontakt: sauberes-woerth@email.de, Annette Kehry 07271 127496 ).

Die Gruppe „Bürgerpark (er)leben“ arbeitet weiter an Ideen für den Bürgerpark und steht im regen Austausch mit den Zuständigen in der Stadtverwaltung. Sie hat inzwischen einen Baumlehrpfad erarbeitet. Um die Verbesserung der Bachläufe in Schaidt geht es Bürgern in Schaidt. Vorgesehen ist – wenn wieder möglich – eine Info-Veranstaltung zur Übernahme von Bachpatenschaften. In der Gruppe „Kreative Begegnungen“ geht der Austausch intern weiter. Ein Mitglied bemüht sich gerade um die Realisierung des Bücherschrankes auf dem Karl-Josef-Stöffler-Platz.

Das Moderationsteam wird – sobald es die Situation erlaubt – wieder eine Präsenzveranstaltung durchführen. „Wir hoffen, dass die Motivation nicht verloren geht und alle mit großem Tatendrang dabei bleiben“ – so Jana Cappel.

ZUR SACHE

Bei der Ehrenamtsinitiative „Ich bin dabei“ können sich Interessierte auch ohne Vereinsmitgliedschaft mit eigenen Ideen einbringen. Zu den bisherigen Projekten können sich weiter Bürger melden und es können auch noch weitere Projekte vorgeschlagen werden. Meldung bei Jana Cappel unter Telefon 07271 131635 oder per Mail jana.cappel@woerth.de.