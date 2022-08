Coronabedingt kann das Projekt „IT – vom Einsteiger bis zum Profi“ der Wörther Ehrenamtsinitiative „Ich bin dabei“ nun erst starten. Es richtet sich an Personen aller Altersgruppen, die sich über die Themen Computer Hard- und Software, Handy, Werbeblocker, Smart Home, Raspberry Pi und ähnliche Dinge austauschen wollen. Ziel des Projektes, wofür keine Vorkenntnisse erforderlich sind, ist es, dass sich Bürger austauschen und sich so auch gegenseitig weiterhelfen können. Zwei Digitalbotschafter von Rheinland-Pfalz werden das Projekt begleiten, das jeden ersten Dienstag im Monat im Mehrgenerationenhaus (MGH) in Wörth und jeden dritten Dienstag im Monat im Bürgerhaus Schaidt stattfinden wird. Die Auftaktveranstaltungen werden am 6. September im MGH in Wörth und am 20. September im Bürgerhaus in Schaidt stattfinden – jeweils von 16 bis 17.30 Uhr. Weitere Infos und Anmeldung per E-Mail: digibo@schaidt.info oder Telefon 0172 7128076.