Die Ehrenamtsinitiative ’Ich bin dabei’ hat Corona überstanden. Es ist einiges gelaufen, stellte Jana Cappel, Verantwortliche der Stadtverwaltung im Moderationsteam, beim ersten Treffen in diesem Jahr zufrieden fest – und einiges geplant.

So berichtete die Projektgruppe „Saubere Stadt“ über ihre beiden letzten Aktionen, wobei die im September eine größere zusammen mit dem Ortsvorsteher war. Die Nächste wird integriert in die Aktion „Saubere Landschaft“ am Samstag, 25. März. Die Gruppe ist mit ihren eigenen Westen und den gekennzeichneten Müllsäcken jederzeit erkennbar. Das leitende Ehepaar Annette und Manfred Kehry bekommt immer mal Hinweise, wenn sich an verschiedenen Stellen wieder Müll angesammelt hat. Helfer sind willkommen. Fragen können per E-Mail an sauberes-woerth@email.de gerichtet werden.

Die Projektgruppe „Buch tut gut – Erzählen verbindet“ hatte zunächst im Bürgerpark einen Märchenspaziergang an verschiedenen Stationen mit über 50 Kindern und Eltern veranstaltet, erzählte Irene Kern. Im Spätherbst begann der Literaturzirkel in Büchelberg, Schaidt und Wörth folgten. Dabei konnten sich die Teilnehmer über ihre Leseeindrücke austauschen. Erfreulich sei, so der Gruppenleiter Roland Jost, dass auch Auswärtige dazu stießen. Der kommende Termin ist Donnerstag, 20. April in Maximiliansau im alten Schulhaus mit Ferdinand Schirachs „Terror“. Ein drittes Teilprojekt ist mit „Älteren Menschen vorlesen“ angelaufen. Dies fand vielversprechend in der Bienwaldresidenz im betreuten Wohnen statt und soll fortgeführt werden. Zudem wurde beim Plauderspaziergang mit der Gemeindeschwester plus, Angelika Drodofsky, im Bürgerpark vorgelesen. Geplant ist ein „Erzählfest“ im Sommer im Bürgerpark, sagte Irene Kern. Interessenten für die Projektgruppe können sich bei per E-Mail anmelden, BuchTutGut@gmx.de.

Wanderausstellung soll kommen

Die Projektgruppe „Kreative Begegnung“ hat etwas unter Corona und Wegzügen gelitten, berichteten Christine Jost und Cornelia Greszer. Nach ihrer Aktion „Weihnachtskränze“ waren sie nun im betreuten Wohnen aktiv, unter anderem um die Feinmotorik der Senioren zu fördern. Sie wollen sie aber auch anleiten, was sie mit ihren Enkeln machen können wie basteln oder vorlesen. Martin Neuhaus erwähnte die Anschaffung eines Bücherschrankes, der jetzt im Eigentum der Stadt ist und nach Fertigstellung der Ottstraße am „Bayerischen Hof“ aufgestellt werden soll. Er unterbreitete auch die Idee, eine Wanderausstellung von Kinderbüchern zum Thema „Krieg und Frieden“ nach Wörth zu holen.

Die Gemeindeschwester plus, Angelika Drodofsky, die Menschen über 80 Jahre ohne Pflegebedürfnis betreut, stellte das Projekt „IT – vom Einsteiger bis zum Profi“ vor, bei dem sie mit Thomas Kirschenmann als Digitalbotschafter einen Computer-/Handykurs leitet. 15 bis 20 Senioren mit unterschiedlichen Problemfeldern werden am ersten Dienstag im Monat im Mehrgenerationenhaus „versorgt“. Wer Fragen zum Projekt hat oder sich anmelden möchte, E-Mail an: digibo@schaidt.info.

Neue Mitstreiter

Jana Cappel hat für den Spätsommer das nächste öffentliche Treffen der Ehrenamtsinitiative vorgesehen und wird dafür auch neue Mitstreiter einladen. Interessenten können sich schon jetzt bei ihr melden, Telefon 07271 131635, E-Mail: jana.cappel@woerth.de.