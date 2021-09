Der zweitägige Auftaktworkshop der Landes-Ehrenamtsinitiative „Ich bin dabei“ in der Verbandsgemeinde Lingenfeld war nach Einschätzung der Veranstalter ein Erfolg. Nach der Informationsveranstaltung in Schwegenheim haben sich Interessierte vor einigen Tagen zum ersten Arbeitstreffen im Westheimer Bürgerhaus getroffen.

Mehr als die Hälfte der Teilnehmer an der Schwegenheimer Info-Veranstaltung hätten sich zum ersten Workshop angemeldet, berichtet VG-Beigeordnete Bianca Dietrich (SPD). Besonders hebt sie die Professionalität der Teilnehmer hervor. „Was zu Beginn des ersten Tages mit bunter Ideen-Vielfalt begann, wurde mit viel Disziplin und Engagement bis zum Ende des Workshops zu einer runden und genauen Vorstellung, wie das jeweilige Projekt aussehen und gestartet werden soll“, beschreibt Dietrich die Entwicklung in den fünf beim Workshop gegründeten Projektgruppen. Es gebe bereits Arbeitspläne, dennoch sei noch kein Konzept so weit gediehen, dass es schon vorgestellt werden könne, räumt sie ein.

Konkreter sollen die Pläne in der zweiten Projektwerkstatt am Mittwoch, 13. Oktober, von 10 bis 14 Uhr im Rathaus Lustadt werden. Quereinsteiger ab 60 seien „ausdrücklich erwünscht“, wirbt Dietrich um weitere Teilnehmer an der Initiative, die das Land 2013 eingeführt hat.

Kontakt und Anmeldung

Dominique Stecker, Telefon: 06344 509233, E-Mail: ichbindabei@vg-lingenfeld.de