Die Cafeteria des Caritas-Altenzentrums St. Elisabeth ist ein beliebter Treffpunkt für Bewohnerinnen und Bewohner und deren Angehörige. Möglich ist dieses Angebot nur, weil Ehrenamtliche sich engagieren. Über Verstärkung würden die sich freuen.

Bewohner Dieter Marz hat sich mit seinen Zeichenutensilien an einen der Tische in der Cafeteria gesetzt und porträtiert eine Besucherin. Nebenan sitzt eine kleine Männerrunde bei einem Glas Bier: man versteht sich, ohne viele Worte zu machen. Einige Bewohner des Altenzentrums St. Elisabeth trinken Kaffee. Mitarbeiter Samer Alhalabi spielt mit eine Gruppe Gesellschaftsspiele. Bewohnerin Gerdi Bentz schaut kurz vorbei, bleibt auf ein Stück Kuchen und kommt ins Gespräch mit Ursula Müller, die ehrenamtlich in der Cafeteria arbeitet und heute „einfach so“ vorbeigekommen ist. Auch Erika Schmitt macht einen kurzen Zwischenstopp, bevor sie ehrenamtlich Bewohner besucht.

Erika Schmitt mit einer Bewohnerin. Foto: Caritas/Christine Kraus

Freude für Bewohner und Helfer

Es ist eine bunt gemischte Gruppe von Ehrenamtlichen, die heute da sind. Stefanie Kellerhals und Christoph Ganz stehen hinter dem Tresen der Cafeteria, nehmen Bestellungen entgegen, bringen Kuchen und Getränke zu den Tischen. „Ich bin schon seit über 14 Jahren ehrenamtlich tätig. Seit ich in Rente bin“, sagt Kellerhals. Nach einem Bericht in der Zeitung kam sie ins Caritas-Altenzentrum St. Elisabeth. „Ich habe an der Pforte angefangen“, erzählt sie. Später hat sie zusätzlich den Dienst in der Cafeteria übernommen. „Das ist eine leichte Arbeit, ich muss nicht schwer heben, wir müssen nicht mal das Geschirr spülen und es macht unheimlich Spaß. Es wird viel gelacht und ich freue mich über die Herzlichkeit und Dankbarkeit hier“, sagt sie. Die Preise für die Besucher seien sehr human und die Bewohner bekommen den Tageskuchen und eine Tasse Kaffee umsonst.

Christoph Ganz steht an der Kaffeemaschine und bereitet einen Cappuccino zu. Am Ende zaubert er mit einer Schablone noch ein Herz in den Milchschaum. Er ist durch Manuela Werner, die Ehrenamtskoordinatorin des Altenzentrums, in die Einrichtung gekommen. Erst hat er im Garten geholfen, dann ist jemand in der Cafeteria ausgefallen und Ganz hat probeweise ausgeholfen. „Das macht viel Spaß, ich würde es nicht mehr missen wollen“, sagt er.

Das Team der Cafeteria (v.li.): Stefanie Kellerhals, Boutta Roukaya, Ehrenamtskoordinatorin Manuela Werner, Ursula Müller, Christoph Ganz und Erika Schmitt. Foto: Caritas/Christine Kraus

Verstärkung gesucht

„Das sind zwei Herzen mit Füßen“, meint Werner und blickt auf die beiden Ehrenamtler. Ganz besonders freut sie sich, dass Boutta Roukaya heute kurz außer der Reihe vorbeigekommen ist. Die junge Frau aus Mauretanien ist mit 24 Jahren die Jüngste unter den ehrenamtlichen Mitarbeitern. Sie kam in die Einrichtung, um nach einem Sprachkurs die deutsche Sprache besser zu lernen. „Ich arbeite hart daran, meine Sprachkenntnisse zu verbessern“, sagt sie bescheiden, doch die junge Frau spricht inzwischen fast perfekt Deutsch. Sie verkauft jeden vierten Sonntag im Monat in der Cafeteria. „Es macht mir Spaß, den Leuten zu helfen. Ich möchte nicht zu Hause bleiben, sondern mich schnell integrieren“, erklärt sie. Nun möchte sie sogar eine Ausbildung als Altenpflegerin machen.

„Insgesamt engagieren sich rund 15 Frauen und Männer ehrenamtlich im Altenzentrum“, erklärt Werner. „Nur so ist es möglich, die Cafeteria von Dienstag bis Freitag von 14 bis 16.30 Uhr zu öffnen.“ Doch das ist auf Kante genäht: „Fällt jemand aus, können die Öffnungszeiten nicht so bleiben.“ Deswegen würde sich die Ehrenamtskoordinatorin über Verstärkung freuen. „Vielleicht findet sich auch jemand, der einen Männerstammtisch mit den Bewohnern macht“, äußert sie einen langgehegten Wunsch.

Info

Wer Lust bekommen hat auf eine sinnvolle ehrenamtliche Beschäftigung, kann sich unverbindlich bei Manuela Werner unter Telefon: 0 72 74 94 71 0 oder manuela.werner@cbs-speyer.de melden.