Zirka 20 ehrenamtliche Mitarbeiter im Caritas-Altenzentrum St. Elisabeth ermöglichen den Bewohnern viele Angebote. Während der Corona-Pandemie war vieles nur eingeschränkt möglich. Jetzt würden die Ehrenamtlichen gerne wieder voll durchstarten und sind auf der Suche nach Frauen und Männern, die mitmachen möchten, denn einige der bisherigen Helfer hören altersbedingt auf. „Ganz wichtig wäre es, Mitarbeiter für die Caféteria zu finden“, sagt Ehrenamtskoordinatorin Manuela Werner. Diese sei das Herzstück des Altenzentrums. Bis zur Beginn der Corona-Pandemie trafen sich hier Bewohner aus verschiedenen Wohnbereichen oder kamen mit ihren Angehörigen auf eine Tasse Kaffee und ein Stück Kuchen oder auch mal ein Gläschen Prosecco vorbei. Das Altenzentrum würde das Angebot gerne wieder aufnehmen, doch es fehlen ehrenamtliche Mitarbeiter, die die Caféteria betreiben.

Ursula Müller ist eine der Ehrenamtlichen, die vor vier Jahren zum Cafeteria-Team gekommen ist. 2018 habe sie davon in der Zeitung gelesen. Damals war sie frisch verwitwet in die Region gezogen und auf der Suche nach einer sinnvollen Betätigung. „Für Kinder wird so viel getan, aber nicht für Senioren“, erklärt sie. Also beschloss sie zu helfen und hat es nie bereut. Andere Ehrenamtliche unterhalten sich mit den Bewohnern, spielen Klavier oder kümmern sich um den Garten.

Wer Lust bekommen hat auf eine ehrenamtliche Beschäftigung, kann sich unverbindlich bei Manuela Werner melden unter manuela.werner@cbs-speyer.de oder unter Telefon 07274 94710.