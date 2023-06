Ehrenamtliche Jugendleiter sind vielfältig aktiv: Sie trainieren in Sportvereinen, begleiten Ferienfreizeiten oder sind als Jugendwart im Musikverein oder als Gruppenleiterin in den kirchlichen Verbänden tätig. Als Dankeschön lädt der Kreisjugendring nun alle ehrenamtlichen Jugendleiter, die im Kreis Germersheim wohnen oder sich im Kreis engagieren, in den Kletterpark nach Kandel ein. Die Danke-Aktion findet am 8. Juli um 15.30 Uhr statt, Anmeldungen nimmt Thorsten Rheude unter kontakt@thorsten-rheude.de entgegen.

Voraussetzung ist die sogenannte JuleiCa (dann kostet der Eintritt nur 5 Euro) oder eine Bestätigung, dass man an mindestens 30 Tagen im Jahr ehrenamtlich in der Kinder- und Jugendarbeit tätig war (Eintritt dann 10 Euro). Mit der Aktion möchten die Verantwortlichen des Kreisjugendrings auch für die JuleiCa werben. Weitere Infos gibt es unter email@kjr-germersheim.de.