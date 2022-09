Ein Ehepaar ist am Montagmorgen tot in der gemeinsamen Wohnung in Bruchsal aufgefunden worden. Das teilte die Polizei am Montagnachmittag mit. Nach den ersten kriminalpolizeilichen Ermittlungen hat mutmaßlich der 80-jährige Mann zunächst mit einer Schusswaffe seine gleichaltrige Ehefrau getötet und sich anschließend mit der Waffe selbst das Leben genommen, heißt es in der Pressemitteilung. Spezialkräfte der Polizei fanden am Montagvormittag nach einem vorangegangenen Anruf des 80-Jährigen beide Personen nur noch tot auf. Die Ermittlungen von Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft Karlsruhe zu den Hintergründen der mutmaßlichen Tat dauern an.