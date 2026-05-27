Das dritte Obergeschoss im ehemaligen Hauptschulgebäude wird nicht abgebrochen, das steht fest. Offen bleibt aber, was dort im Innenausbau geschieht.

Mehrheitlich beschloss der Stadtrat Hagenbach die weitere Nutzung des dritten Obergeschosses im ehemaligen Hauptschulgebäude, das inzwischen der Stadt gehört. In der Sitzung im März war der Beschluss gefasst worden, die mögliche Verlegung der zweiten Kita St. Michael in dieses Gebäude und dieses Geschoss nicht weiter zu verfolgen.

Bezüglich der weiteren Nutzung wollte sich der Stadtrat innerhalb der Fraktionen beraten, bevor eine Entscheidung getroffen wird. Hierzu wurde vom Stadtrat noch eine ergänzende Kostenschätzung für den Abbruch gewünscht. Die wurde mittlerweile erstellt und den Fraktionen von Bürgermeister Christian Hutter (CDU) weitergeleitet. Die im Stadtrat vorgestellte Variante 1 würde demnach knapp 9,5 Millionen Euro kosten. Die Variante 3, die im Prinzip der Variante 1 entspricht, nur dass hier das dritte Obergeschoss abgerissen wird, würde rund 8,64 Millionen Euro betragen, die Baukostenersparnis läge bei gut 836.000 Euro.

Gute Bausubstanz

Jetzt ging es um die Frage, ob das dritte Obergeschoss erhalten werden soll oder nicht. Laut Architekt ist die Bausubstanz noch gut. Bei Erhaltung sollten die Nutzungen geklärt werden. Sollten diese noch nicht konkret geklärt werden können, bestünde auch die Möglichkeit, zunächst nur die Außenhülle zu sanieren und die Anschlüsse für die Haustechnik vorzusehen. Zu einem späteren Zeitpunkt könne dann der Innenausbau vorgenommen werden.

Diese Erläuterungen waren in der Vorlage für den Stadtrat angegeben und der zuständige Erste Beigeordnete Tobias Zimmermann (CDU) stellte noch dazu die momentane Nutzung des Gebäudes vor.

In der Diskussion meinte der Fraktionssprecher der CDU Volker Scherrer, dass er sich mit einem Abbruch schwertue, wenn er an den Platz für Vereine im Gebäude denke. „Beim Abbruch gibt es keine Möglichkeit einer weiteren Nutzung. Dieser dauert auch länger und die Kita muss dabei in Container umziehen, was auch Kosten verursacht.“

Aufzug soll eingebaut werden

SPD-Fraktionssprecher Martin Gröschel berichtete von unterschiedlichen Meinungen innerhalb seiner Fraktion. „Wenn das dritte Obergeschoss wegfällt, bleiben noch acht Vereinsräume übrig. Momentan werden drei genutzt. Die anderen Vereine sind schon anderweitig untergebracht“, sagte Gröschel. Er verwies auch auf die Ersparnisse und die Nebenkosten in dem Geschoss.

Bürgermeister Hutter erwähnte den vorgesehenen Einbau eines Aufzugs, der die Situation für Vereine und Institutionen verbessern soll. „Wir haben immer wieder Anfragen. Wir sollten nicht so schnell abreißen, sondern schrittweise dem Bedarf anpassen“, meinte er. Auch Zimmermann ist der Meinung, dass sich die Räumlichkeiten leicht vermarkten lassen. „Interessenten sind da“, versicherte er.

Bei drei Gegenstimmen wurde der Beschluss gefasst, das Geschoss zu erhalten. Nur die Außenhülle wird saniert und die technischen Einrichtungen werden vorgesehen. Konkrete Nutzungen werden zu einem späteren Zeitpunkt beschlossen.