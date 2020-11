Abgebrannt ist auf einem Privatgrundstück in Germersheim am frühen Samstagmorgen ein ehemaliger Pferdestall. Die Freiwillige Feuerwehr Germersheim wurde gegen 6.45 Uhr alarmiert und war bis gegen 10 Uhr mit sieben Fahrzeugen und 22 Einsatzkräften vor Ort. Wehrleiter Andreas Magin sagte, dass beim Eintreffen der Wehr der Stall bereits brannte und nicht mehr zu retten gewesen ist. Ein Übergreifen der Flammen auf benachbarte Gartenlauben und ein Wohnhaus wurde verhindert. Mehrere Tausend Liter Löschwasser – teils kontaminiert, da der Stall ein Eternitdach besessen habe – seien in die Kanalisation beziehungsweise in das Erdreich geflossen. Die Schadenshöhe ist ebenso unbekannt wie die Brandursache. Verletzt wurde niemand. Neben der Feuerwehr waren auch der Rettungsdienst und die Polizei im Einsatz.