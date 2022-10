Nach einer zwischenzeitlichen Entspannung kommen wieder deutlich mehr Geflüchtete aus der Ukraine in den Landkreis Karlsruhe. Man stellt sich dort auf eine verstärkte Aufnahme ein, wie das zuständige Landratsamt mitteilt. Eine zentrale Rolle spielt dabei der ehemalige Praktiker-Baumarkt in Bruchsal-Heidelsheim. Bauliche Maßnahmen am Gebäude waren nicht notwendig. Die räumliche Unterteilung erfolgte mit mobilen Trennwänden. Sanitäranlagen und Küchen sind mit Containerelementen ergänzt worden. Begonnen wird mit der Belegung ab diesem Mittwoch, wie die Behörde informiert.

In Bruchsal-Heidelsheim sollen künftig alle Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine, die dem Landkreis Karlsruhe vom Land Baden-Württemberg zugewiesen werden, unterkommen. Gerechnet wird mit einer Neuaufnahme von 50 bis 75 Personen pro Woche – abhängig von den Zuweisungen aus den Erstaufnahmeeinrichtungen des Landes. Geplant wird im Regelbetrieb mit 200 bis 300 Personen, maximal können 440 Personen aufgenommen werden. Die anderen Gemeinschaftsunterkünfte des Landkreises stehen dann zur Belegung mit geflüchteten Menschen aus anderen Ländern zur Verfügung.

In Bruchsal-Heidelsheim ausschließlich Geflüchtete aus der Ukraine unterzubringen hat den Vorteil, dass die notwendigen Verwaltungsschritte wie zum Beispiel das ausländerrechtliche Verfahren oder Anträge auf Leistungsbezug gebündelt vorgenommen werden können. Nach einer vier- bis sechswöchentlichen Aufenthaltsdauer sollen die Menschen dann in die einzelnen Städte und Gemeinden zur Unterbringung weiterverteilt werden, heißt es in der Mitteilung des Landratamts weiter.