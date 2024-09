Die Schneider-Halle ist abgerissen, ein Behelfsparkplatz an der Stelle geschaffen. Doch was soll aus dem Gelände werden? Es gibt unterschiedliche Ideen. Darüber möchte die SPD mit Vereinen und Bürgern reden.

„Das Festwochenende zur 1250-Jahrfeier der Ortsgemeinde war wunderschön und ist nun beendet“, heißt es in einem Beitrag der Bellheimer SPD. Und: „Der Behelfsparkplatz wird nicht mehr benötigt.“ Diese Aussage mag eine Bürgerin so nicht stehenlassen, weshalb sie im sozialen Netzwerk Facebook schreibt: „Der Parkplatz wird sehr wohl gebraucht. Täglich von den Eltern, die ihre Kinder zur Schule bringen. Das ist tatsächlich eine große Entlastung, dass die Eltern dort parken können.“ Am Wochenende werde er für Sportveranstaltungen ebenfalls dankend angenommen. Sinnvoll sei er auch für die Anwohner, die keinen Parkplatz haben, und deren Besucher. An einem Dienstagvormittag habe sie dort 30 Autos gezählt. „Ich bin dafür, dass er als Parkplatz bleibt“, schreibt die Bürgerin weiter. Schließlich fehlten überall im Ort Parkplätze. „Jetzt haben wir mal einen, wird schon wieder überlegt, was drauf zu bauen.“ Außerdem sei bald wieder Weihnachtsmarkt, da werde er wieder gebraucht und beim an Pfingsten stattfindenden Gartenmarkt.

Eine andere Bürgerin stellt Folgendes fest: „Fakt: Aktuell ist die Einfahrt des Parkplatzes an einer ungeeigneten Stelle!“ Das wurde auch in der jüngsten Gemeinderatssitzung festgestellt und Abhilfe in Aussicht gestellt. „Des Weiteren wäre es sinnvoll und notwendig, wenn die Grundschule endlich saniert und erweitert werden würde! Und die Kinder eine Mensa bekommen!“, schreibt die Bürgerin.

Um zu erfahren, welche Vorstellungen und Bedürfnisse Bellheimer Vereine im Hinblick auf eine Nachfolgehalle haben, möchte sich die SPD mit Vereinsverantwortlichen und interessierten Bürgern zu dem Thema austauschen. Das Treffen soll am Mittwoch, 2. Oktober, im Bürgerhaus stattfinden.

Im Gemeinderat wurden schon unterschiedliche Vorschläge gemacht, was auf dem Gelände an der Ecke Schul-/Schubertstraße geschehen soll. Genannt wurden zum Beispiel eine Sporthalle für die Grundschule, wieder eine Mehrzweckhalle oder es zunächst als potenzielle Erweiterungsfläche für die benachbarte Realschule plus belassen, aus der, so der sehnliche Wunsch der Gemeinde, eine Integrierte Gesamtschule (IGS) werden soll.

Info

Diskussionsabend der SPD zum Thema Schneider-Hallen-Nachfolge am Mittwoch, 2. Oktober, 19 Uhr, im Bürgerhaus, Hauptstraße 140. Fragen beantwortet SPD-Vorsitzender Rainer Strunk, Telefon 0172 2963198.