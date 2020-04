Im Alter von 81 Jahren ist Edwin Fromm am Karfreitag gestorben. Der im August 1938 in Sondernheim geborene Fromm war in seiner Heimatgemeinde sehr aktiv. Er saß viele Jahre im Ortsgemeinderat Sondernheim und im Verwaltungsrat der Pfarrgemeinde St. Johannes der Täufer. 34 Jahre lang war er Mitglied in der Kolpingsfamilie. Die vergangenen 22 Jahre übernahm er auch viele Aufgaben im Vorstand des Vereins und unterstütze damit den Vorsitzenden Hansjörg Artelt sehr. So übernahm er unter anderem Geburtstags- und Krankenbesuche der Kolpingmitglieder oder organisierte Ausflüge und Veranstaltungen. Bekannt war Edwin Fromm aber auch als Fahrer von Landrat a. D. Gottfried Nisslmüller. Und diesen Beruf übte er sehr gerne aus. Der Verstorbene wird von Wegbegleitern als sehr bescheiden, sehr hilfsbereit und sehr beliebt beschrieben. Aufgrund der derzeitigen Kontaktbeschränkungen findet die Beerdigung am Freitag im engsten Familienkreis statt.