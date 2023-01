Nach kurzer Krankheit verstarb Edmund Gadinger im Alter von 99 Jahren. Am 22. April hätte er seinen 100. Geburtstag gefeiert.

Der Verstorbene war nahezu 84 Jahre lang aktiver Sänger beim Gesangverein „Frohsinn“, dem er seit 1. Juli 1939 angehörte . Er besuchte bis zuletzt nahezu alle wöchentlichen Singproben. Gadinger war von 1954 bis 1979 auch erster Vorsitzender des „Frohsinns“ und hat in dieser Zeit wesentlich dazu beigetragen, dass der Verein, der damals bis zu 90 Sänger und 670 passive Mitglieder zählte, zu einem wichtigen Kulturträger innerhalb der Gemeinde Bellheim wurde. 1979 wurde er zu dessen Ehrenvorsitzender ernannt.

Gadinger gehörte auch 74 Jahre dem Katholischen Arbeiterverein an und war 35 Jahre Mitglied in der Vorstandschaft. Dafür wurde ihm die Ehrenmitgliedschaft erwiesen. Über den gleichen Zeitraum hinweg war er Mitglied des Verwaltungsrates der katholischen Pfarrgemeinde St. Nikolaus sowie Mitglied in mehreren Vereinen.

1995 erhielt er die Landesehrennadel

Für seine Verdienste um den Chorgesang und darüber hinaus für die örtliche Gemeinschaft wurde ihm 1995 die Landesehrennadel verliehen. Im Jahre 2004 erhielt er den Ehrenamtspreis der Gemeinde „Der große Bellheim“.

Edmund Gadinger war von 1946 bis 1986 als Amtsbote bei der Gemeinde beschäftigt und erfreute sich im Dorf großer Beliebtheit. So war er nicht nur Amtsbote, der seine Botengänge und früher den Ausschelldienst erledigte, er war auch für viele Bürger Ansprechpartner für ihre Anliegen. Er verkörperte „das wandelnde Rathaus“, wie es Bürgermeister Kurt Adam damals bei Gadingers Verabschiedung aus dem Dienst nannte.

Die Beerdigung findet am Mittwoch, 1. Februar, 14.30 Uhr, auf dem Friedhof in Bellheim statt.