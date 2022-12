Der Kulturbeauftragte der Gemeinde, Edi Harder, wird sein Amt zum 31. Dezember aus persönlichen Gründen aufgeben. Ein Nachfolger soll zeitnah gefunden werden.

Harder war 23 Jahre lang für das Kulturprogramm der Ortsgemeinde verantwortlich. Er sei ein „Wegbereiter für das Kulturprogramm in Rülzheim“ gewesen, so Ortsbürgermeister Reiner Hör (Aktive Bürger) bei der Verabschiedung Harders im Gemeinderat. Als jahrelanger Vorsitzender der Karnevalgesellschaft Rot-Weiß „Die Stecher“ sei er in der Kulturgemeinde verwurzelt und bestens vernetzt gewesen. Aus dem „zarten Pflänzchen Kultur“ habe er Ende der 1990er-Jahre ein ausgefeiltes Programm entwickelt. Trotz geringer finanzieller Möglichkeiten sei es ihm stets gelungen, „niveauvolle und hochkarätige Beiträge nach Rülzheim zu holen und dem Publikum zu präsentieren“.

Die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer, die ihm dabei zur Seite standen, seien das A und O gewesen, betonte Harder. „Ohne Menschen, die für Kultur brennen und bereit sind, mit anzupacken, wäre das alles so nicht möglich gewesen.“ Er sei stolz auf das, was gemeinsam geleistet worden war. Seinem Nachfolger überlasse er ein sowohl finanziell als auch organisatorisch bestelltes Feld.

Wegen seines Rücktritts stellte Harder kein Kulturprogramm für das neue Jahr vor. Er gab aber bekannt, dass die ortsansässigen Banken die Kulturveranstaltungen in geringerem Umfang als bisher oder überhaupt nicht mehr bezuschussen wollen. Für das laufende Jahr 2022 waren 16 Veranstaltungen geplant, eine musste abgesagt werden. Keine der Veranstaltungen war ausgebucht, im Schnitt waren pro Veranstaltung 20 Besucher anwesend. Die Einnahmen inklusive Sponsoring lagen bei knapp 8000 Euro. Im Haushaltsjahr 2023 hat die Gemeinde für das Kulturprogramm 9000 Euro eingeplant.