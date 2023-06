Ein Baumaschinentransport zerstörte am frühen Dienstagnachmittag eine Überwachungseinheit in einem Tunnel im Bereich des Bulacher Kreuzes und verursachte erheblichen Sachschaden. Wir die Polizei mitteilt, fuhr der mit einem Bagger beladene Sattelzug gegen 13.30 Uhr auf der B10 in Fahrtrichtung Osten. Der Transport war mit 4,82 Metern zu hoch und stieß deshalb mit einer im Edeltrudtunnel angebrachten Verkehrsüberwachungskamera inklusive Sensorik zusammen. Diese war auf einer Höhe von 4,60 Metern angebracht. Der 39-jähriger Lkw-Fahrer blieb unverletzt. An der Kameraeinheit entstand ein Sachschaden von schätzungsweise 30.000 Euro und an der Ladung des Lasters von etwa 5.000 Euro. Der Fahrer war zwar im Besitz einer Ausnahmegenehmigung, hatte allerdings wohl den falschen Auflieger benutzt, wodurch eine Absenkung der Ladung auf 4,30 Meter nicht möglich war. Die Weiterfahrt des Transportes wurde untersagt und die Fahrzeugpapiere konnten sichergestellt werden. Der Fahrer muss nun mit einer Ordnungswidrigkeitenanzeige sowie einem Bußgeld rechnen. Der Edeltrudtunnel musste über die gesamte Nacht voll gesperrt werden.