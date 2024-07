Für eine Baumaßnahme wird laut Mitteilung der Stadtverwaltung vom 6. bis 12. Juli an der Ecke Bienwaldstraße/Turmstraße 2 eine halbseitige Straßensperrung eingerichtet. Am 6. Juli muss der Busverkehr durch die Verengung der Fahrbahn über die Turmstraße/Im Oberdorf/Am Geisberg umgeleitet werden. In diesen Straßen wird ein absolutes Haltverbot eingerichtet. Die Bushaltestellen können jedoch angefahren werden. Fragen zu der Sperrung können per E-Mail an ordnungsamt@woerth.de gerichtet werden.