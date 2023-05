Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

E-Scooter sind praktisch und verschaffen ihren Nutzern Flexibilität dabei, im Ort von A nach B zu kommen. Ein Segen! Doch am Ziel angekommen, werfen sie so manche Fahrer auf den Boden. Und da bleiben sie erst mal. Ein Fluch!

In Großstädten gehören sie längst zum Stadtbild, aber auch in kleineren Kommunen, wie etwa in Germersheim, sieht man sie immer häufiger: Die Rede ist von E-Scootern oder E-Tretrollern.