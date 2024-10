Zwei mit einem Kettenschloss gesicherte E-Scooter wurden am Dienstagabend im Bereich des Tournuser Platz in Germersheim entwendet. Die Tat ereignete sich zwischen 19 und 19.45 Uhr. Zeugen konnten die Fahrzeuge zu einem späteren Zeitpunkt im Bereich der Posthiusstraße wieder auffinden. Wer die Fahrzeuge unbefugt in Gebrauch nahm ist bislang nicht bekannt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07274 9580 oder per Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de mit der Polizei Germersheim in Verbindung zu setzen