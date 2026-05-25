Ein 40-jähriger E-Scooter-Fahrer hat in Germersheim einen Joint geraucht und ist ohne Versicherung gefahren. Nach Angaben der Polizei hielten Beamte den Mann am Sonntag gegen 16.40 Uhr im Römerweg an. Dabei stellten sie fest, dass am Roller kein Versicherungskennzeichen angebracht war und der Fahrer während der Fahrt einen Joint rauchte. Die Polizei untersagte die Weiterfahrt und ließ eine Blutprobe entnehmen. Gegen den Mann leitete sie Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und wegen eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz ein. Auch der Halter des E-Scooters musste sich wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz verantworten.