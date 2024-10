In Lustadt hat es am Montag, 28. Oktober, gegen 17 Uhr einen Verkehrsunfall gegeben. Nach Angaben der Polizei missachtete ein 17-jähriger E-Scooter-Fahrer an der Einmündung Schulstraße/Mühlweg die Vorfahrt einer 39-jährigen Autofahrerin. Dabei kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der Jugendliche stürzte auf die Straße und erlitt Schürfwunden. Der Sachschaden beläuft sich auf 1000 Euro.