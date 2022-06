Als er eine Polizeistreife erblickte und kontrolliert werden sollte, machte sich am Mittwochnachmittag ein 29-jähriger E-Scooter-Fahrer in der Maximilianstraße auf und davon. Die Flucht dauerte nicht lange: In Höhe der Einmündung zur DLW-Straße hielten ihn Polizisten an. Ein Urintest wies auf den Amphetamin- und Kokain-Konsum hin, dem 29-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen. Sein E-Scooter war nicht versichert, er wurde sichergestellt.