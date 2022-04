In Karlsruhe flüchtete am Donnerstag ein 22-jähriger E-Scooter-Fahrer gegen 2.30 Uhr vor einer Polizeistreife, als diese versuchte, ihn auf dem Marktplatz zu kontrollieren. Dieser ignorierte die Aufforderungen der Polizisten anzuhalten und flüchtete zu Fuß. Nach einer kurzen Verfolgung stellten die Beamten den jungen Mann in der Zähringerstraße- Ein Alkoholtest ergab einen Wert von knapp einem Promille. Der E-Scooter-Fahrer muss nun mit einer Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr rechnen.

In Bruchsal wurde am Mittwoch gegen 22.45 Uhr ein 40-Jähriger E-Scooter Fahrer kontrolliert. Dabei bemerkten die Polizisten Anzeichen für eine Drogenbeeinflussung. Ein anschließender Schnelltest reagierte bei dem E-Scooter-Fahrer dann auch positiv auf Amphetamin und THC. Zudem konnten bei ihm noch Utensilien aufgefunden werden, die auf Drogenkonsum hinweisen. Bei dem Betroffenen wurde eine Blutprobe entnommen. Er musste seinen Weg schließlich zu Fuß fortsetzen.