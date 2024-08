Im Verlauf der Nacht von Montag auf Dienstag wurde aus einer nicht verschließbaren Garage eines Wohnhauses in der Berliner Straße in Germersheim ein E-Scooter durch unbekannte Täter entwendet. Die Polizei kann den genauen Zeitraum auf Montag, 15 Uhr, bis Dienstag, 06.30 Uhr, eingrenzen. Nach ersten Erkenntnissen vor Ort haben der oder die Täter einfach das Garagentor hochgeschoben und konnten so den E-Scooter entwenden, teilt die Polizei mit. Der Sachschaden beträgt circa 230 Euro. In der Nacht von Sonntag auf Montag waren bereits aus einem Anbau im Innenhof eines Wohnhauses in der Jakobstraße in Germersheim vier E-Scooter gestohlen worden. Zeugen, die Hinweise zu den Taten oder zu tatverdächtigen Personen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Germersheim unter Telefon 07274 9580 oder per E-Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de zu melden.