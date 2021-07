Was vermutlich als Scherz gedacht war, kann böse enden und ist daher auch strafbar. In der Nacht zum Freitag wurden in der Königstraße drei E-Scooter hintereinander auf die Straße gestellt, so die Polizei. Diese bildeten so eine Art Straßensperre, sodass eine gefährliche Situation für andere Verkehrsteilnehmer entstand. Die Polizei schob die Roller von der Straße und hat entsprechende Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, sollen sich bitte bei der Polizei Germersheim unter der Telefonnummer 07274-9580 oder per Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de melden.