Tagelang war die Kreisverwaltung Germersheim nicht per E-Mail erreichbar. Am Dienstagnachmittag gab die Behörde Entwarnung: Die technischen Probleme sind behoben.

„Die Kreisverwaltung Germersheim ist ab sofort wieder vollumfänglich per E-Mail erreichbar, sowohl Versand als auch Empfang funktionieren wieder“, heißt es in der Pressemitteilung. Ursache für die Störung von Dienstag, 5. Mai bis einschließlich Samstag, 9. Mai war ein Serverausfall. In diesem Zeitraum gesendete E-Mails könnten ins Leere gelaufen sein. Dies gelte auch teilweise für digitale Anfragen oder Anträge. Bürger werden daher gebeten, Nachrichten und Unterlagen vorsorglich erneut zu senden. Während der E-Mail-Empfang am Montag bereits wieder funktionierte, war der Versand durch die Verwaltung bis Dienstag nicht möglich.