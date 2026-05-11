Die Kreisverwaltung kämpft seit Tagen mit technischen Problemen im E-Mail-Verkehr.

Aufgrund eines Serverausfalls war die Kreisverwaltung Germersheim ab Dienstag, 5. Mai, 13 Uhr, bis zum Wochenende nicht per E-Mail erreichbar. „In diesem Zeitraum konnten E-Mails teilweise nicht empfangen oder verarbeitet werden – dies gilt auch teilweise für digitale Anfragen oder Anträge“, teilt die Behörde am Montag mit. Bürgerinnen und Bürger sowie externe Stellen werden daher gebeten, ihre Nachrichten vorsorglich erneut zu senden.

„Ich entschuldige mich für diesen Umstand“, so Landrat Martin Brandl. Der E-Mail-Empfang sei inzwischen wieder sichergestellt. Der Versand von E-Mails durch die Kreisverwaltung sei aber noch nicht möglich. Personen, die auf eine E-Mail-Antwort warten, werden daher um Geduld gebeten. Für dringende Anliegen ist die Kreisverwaltung bis voraussichtlich Mittwoch, 13. Mai, telefonisch jeweils von 8.30 Uhr bis 16 Uhr erreichbar. Die Nummern der Abteilungen sind auf der Homepage angegeben.

„Und bevor Gerüchte entstehen: Es handelt sich nicht um einen Hacker-Angriff, sondern um ein rein technisches, größeres, Problem“, so Brandl. „Wir gehen davon aus, dass bis spätestens Dienstagnachmittag alle Systeme wieder problemlos funktionieren.“