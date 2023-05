Am Donnerstagmorgen löste eine bislang noch anonyme E-Mail am Thomas-Mann-Gymnasium in Stutensee-Blankenloch einen größeren Polizeieinsatz aus. Gegen 6.25 Uhr noch vor Schulbeginn, ging die Mail bei der Polizei ein. Bei den sich anschließenden Aufklärungs- und Durchsuchungsmaßnahmen der Polizei ergaben sich keinerlei Anhaltspunkte auf konkrete Gefahrenlagen. Um 8.15 Uhr wurden die Maßnahmen beendet. Der Schulbetrieb wurde zwar abgesagt, am Freitag ist wieder normal Schule.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Urheberschaft der E-Mail aufgenommen. Dem oder der Verantwortlichen drohen neben strafrechtlichen Konsequenzen auch zivilrechtliche Forderungen.