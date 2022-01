Ab sofort ist die Onleihe, also das Ausleihen von E-Books, in der katholischen öffentlichen Bücherei (KÖB) St. Michael kostenlos. Darüber informierte jetzt Büchereileiterin Christine Schneider-Reiß. Um dieses kostenlose Angebot finanzieren zu können, suche die Bücherei Sponsoren. Wer diese Aktion unterstützen möchte, kann sich bei der Büchereileiterin oder im angrenzenden Pfarrbüro melden.

„Wir sind immer noch in einem kleinen Nebengebäude des katholischen Pfarrhauses untergebracht“, so die Leiterin weiter. Dort können zu den neuen Öffnungszeiten, samstags von 14 Uhr bis 16 Uhr, Bücher aus einem rund 1700 Stück umfassenden Sortiment ausgesucht werden. Die fünf Mitarbeiter der KÖB bieten zusätzlich einen Bringdienst an.

Info



Katholische öffentliche Bücherei, Friedhofstraße 6, Leiterin Christine Schneider-Reiß, Telefon 07272 750169, E-Mail koeb.rheinzabern@bistum-speyer.de, Pfarrbüro in Rheinzabern, Telefon 07272 900 5483.