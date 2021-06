Bald läuft der E-Actros vom Band: Die Produktion des ersten elektrischen Serien-Lastwagen wird am 1. Oktober im Lastwagenwerk Wörth anlaufen. Das teilte Mercedes-Benz Truck am Mittwochvormittag bei der digitalen Präsentation des Fahrzeugs mit. Konkrete Produktionsziele wurden noch nicht genannt. Man wolle erst moderat einsteigen, hieß es. Dabei habe man zunächst den Markt in zwölf europäischen Ländern im Blick.