Nach zwei Jahren coronabedingter Zwangspause findet das Durlacher Altstadtfest am 1. und 2. Juli wieder statt - in gewohnter Größe. Aktuell planen die 28 teilnehmenden Vereine die 44. Auflage des beliebten Spektakels mit Kultur und Kulinarischem. Dies teilt nun die Stadt Karlsruhe mit. Der offizielle Startschuss fällt am Freitag, 1. Juli, um 17 Uhr auf der Bühne vor dem Rathaus.