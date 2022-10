Am Mittwochnachmittag durchsuchte die Polizei zwei Gaststätten in Karlsruhe und Ettlingen wegen des Verdachts des unerlaubten Glücksspiels. In beiden Betrieben fanden die Ermittler Unterhaltungsspielgeräte, bei denen der Verdacht besteht, dass die Geräte durch eine technische Manipulation bei Bedarf zu Geldspielautomaten umgeschaltet werden konnten. Die Polizisten beschlagnahmten alle verdächtigen Automaten sowie eine fünfstellige Geldsumme. In der Gaststätte in Ettlingen trafen sie zudem einen mit Vollstreckungshaftbefehl gesuchten Mann an, der nach Bezahlen einer bereits verhängten Geldstrafe wieder auf freien Fuß entlassen wurde.