Insgesamt mehr als 600.000 Kilometer haben die rund 2500 Teilnehmenden der Aktion „Stadtradeln´ aus dem Landkreis Germersheim erradelt. Am Dienstag, 21. Juni, endete die Aktion. Nach Mitteilung der Kreisverwaltung haben sich alle Verbandsgemeinden und Städte im Landkreis daran beteiligt. „Das Mitmachen hat sich für alle auf jeden Fall gelohnt“, so Landrat Fritz Brechtel, „ob für die eigene Fitness oder für einen Preis bei der kreisweiten Rallye.“ Bei der Abschlussveranstaltung am Freitag, 8. Juli, 14 Uhr, vor der Kreisaula, Ritter-von-Schmauß-Straße in Germersheim wird der Erste Kreisbeigeordnete Christoph Buttweiler unter anderem die Teams mit den meisten Kilometern/Teilnehmern, die besten Schulen und die Gewinner der kreisweiten Rallye küren. Den fleißigsten Radlern winken Geld- und Sachpreise. Zu dieser Veranstaltung, die ein Ensemble der Musikschule Germersheim musikalisch begleiten wird, sind alle Interessierten willkommen.