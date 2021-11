Am Montag sind Unbekannte in der Zeit zwischen 6 und 19 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Straße „Im Nonnenwaldeck“ in Lingenfeld eingebrochen. Laut Polizei hebelten sie dazu ein Fenster auf. Die genaue Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei unter Telefon 07274 9580 oder per E-Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.