Treffen vor „Adventsfenstern“ wird es in diesem Jahr wieder in Winden geben. Nach der Corona-Zwangspause wagt das Team um Nadja Renz und Christof Foos einen neuen Anlauf. Geplant sind sieben Abende, an denen man sich jeweils von 17 bis 20 Uhr trifft, gemütlich unterhält und Advent feiert. Die Veranstalter sorgen jeweils für einen kleinen Umtrunk und einen Imbiss sowie für ein kleines Rahmenprogramm. Überraschungen sind zu erwarten. Spenden sollen einem gemeinnützigen Zweck zugeführt werden. Den Auftakt macht die Familie Foos in der Gartenstraße 8 am Samstag, 3. Dezember. Weitere Termine sind: Sonntag, 4. Dezember, Kirchenvorplatz bei der evangelischen Kirchengemeinde und der Konfi-Gruppe. Die Freiwillige Feuerwehr ist Gastgeber am Freitag, 9. Dezember, im Bürgerhaushof. Am Samstag, 10. Dezember, trifft man sich in der Hauptstraße 77 bei Familie Strehlau und am Sonntag, 11. Dezember, bei Nadja Renz am Gänsbuckel 1. Der Tennisverein Winden öffnet sein Fenster am Montag, 12. Dezember, und am Freitag, 16. Dezember, wird das Adventsfenster am Kindergarten geöffnet, wo der Förderverein die Bewirtung übernimmt.