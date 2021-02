Nach wie vor gibt es einige Autofahrer, die sich nicht an die bestehenden Durchfahrtsverbote halten, stellt die Polizei Germersheim fest. So wurde gestern Mittag zunächst die Friedhofstraße in Bellheim überwacht. Dort kam es insgesamt zu vier Verstößen. Abends wurde die Kontrolle dann bei der „Insel Grün“ in Germersheim fortgesetzt. Auch dort kam es erneut zu Verstößen. Insgesamt zehn Autofahrer missachteten das dortige Durchfahrtsverbot, so die Polizei.