Zwölf Autofahrer hielten sich am Montagmorgen nicht an das Durchfahrtsverbot an der Nardini-Schule. Die Polizei hatte dort im Zeitraum von 7.30 bis 8.30 Uhr den Verkehr kontrolliert. „Zudem wurden an vier Fahrzeugen technische Mängel festgestellt“, teilt sie mit. Ein Man hatte nicht mal einen Führerschein. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.