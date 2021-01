Immer wieder melden insbesondere Spaziergänger, dass Fahrzeuge trotz eines Durchfahrtsverbots den Weg um die sogenannte „Insel Grün“ in Germersheim befahren. Bei einer Kontrolle am 30. Dezember wurden dort drei Autofahrer angetroffen. Sie gaben allesamt an, nichts von dem Durchfahrtsverbot gewusst zu haben. Dies ist allerdings unmissverständlich durch entsprechende Verkehrszeichen gekennzeichnet. Alle drei bezahlten vor Ort eine Verwarnung in Höhe von 20 Euro.