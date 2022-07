Am Mittwoch hat die Polizei den Wirtschaftsweg Am Hirschgraben in Richtung Westheim in den Blick genommen. Dort herrscht ein Durchfahrtsverbot für den regulären Autoverkehr. Zwischen 9 und 10 Uhr legte sich die Polizei auf die Lauer, konnte aber nach eigenen Angaben keine Verstöße feststellen.