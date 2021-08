„Impfen wird schneller und einfacher.“ Mit diesem Slogan bewirbt die rheinland-pfälzische Landesregierung auf ihrer Internetseite die sechs Impfbusse, die in dieser Woche ihre Arbeit aufgenommen haben und mit Mitarbeitern des Deutschen Roten Kreuzes durchs Land fahren. Geimpft wird auf Supermarktparkplätzen ohne vorherige Anmeldung. Damit soll den Bürgerinnen und Bürgern ein schnelles und einfaches Angebot gemacht werden, damit die Impfquote erhöht wird.

In Schwegenheim war der Landes-Impfbus für Donnerstagnachmittag auf dem Penny-Parkplatz angekündigt. Ortsbürgermeister Bodo Lutzke (FWG) unterstützte die Aktion, weil „jeder geimpfte Mensch ein Risiko weniger ist“, und bewarb sie auf zahlreichen Kanälen im Internet. Der Bus kam am Nachmittag auch, wurde dann allerdings kurzerhand nach Hanhofen auf den dortigen Aldi-Parkplatz beordert. Lutzke war perplex. Denn in Schwegenheim hatten sich rund 30 Impfwillige versammelt, die dann nach Hanhofen fahren mussten. Dort empfing der Schwegenheimer Ortsbürgermeister dann seine Mitbürger. In Hanhofen wusste keiner von der Aktion.

Lutzke recherchierte und telefonierte sich bis zum Ministerium durch, um zu erfahren, warum der Bus nicht – wie geplant – in Schwegenheim bleiben durfte, sondern nach Hanhofen fahren musste. Er erfuhr, dass der Bus kurzfristig nach Hanhofen beordert wurde, weil der Schwegenheimer Penny-Markt derzeit wegen Umbauarbeiten geschlossen ist und deswegen etwa die dortigen Toiletten für die Impfbus-Mitarbeiter nicht zugänglich gewesen seien. „Wieso spricht das Land vorher nicht mit seinen Kommunen? Ich hätte auch einen anderen Platz zur Verfügung stellen können“, fragt sich der Ortsbürgermeister, der über das Verhalten der Verantwortlichen in den Ministerien nur noch den Kopf schütteln kann.

Zwischenzeitlich wurde nun ein Ersatztermin für den Impfbus in Schwegenheim organisiert: am Samstag, 7. August, von 10 bis 16 Uhr auf dem Rewe-Parkplatz. Das ist im Grunde derselbe Standort, weil sich Rewe und Penny einen Parkplatz teilen. So viel zum Thema: „Impfen wird schneller und einfacher“ ...