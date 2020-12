Der promovierte Biologe Peter Keller hat vier Jahre lang ein Naturschutzprojekt in der Queichniederung betreut. Mit den dabei gewonnenen Erkenntnissen zur „Wasserführung“ meldet sich der gebürtige Speyerer und Wahl-Landauer nun zum Artikel „Druslach und Hofgraben in Not“, der am 5. Dezember erschienen ist, zu Wort.

Der Präsident der Gesellschaft für Naturschutz und Ornithologie Rheinland-Pfalz (Gnor) weist auf die Auswirkungen des extremen Hitzesommers 2003 auf die Quellen von Flüssen am Ostrand der Haardt hin. „Offensichtlich hat sich der Untergrund durch Trockenrisse so stark verändert, dass sich das Wasser andere Wege gesucht hat“, sagt Keller.

Weil die Quellen in diesem Bereich des Pfälzerwaldes „weniger Wasser schütten“, seien die Pegelstände von Flüssen wie die der bei Hauenstein entspringenden Queich im Schnitt niedriger als im vergangenen Jahrhundert. Davon seien im weiteren Verlauf auch Nebenflüsse betroffen – im Fall der Queich zählt dazu der bei Offenbach aus ihr abgeleitete Fuchsbach. Hofgraben und Druslach wiederum werden bei Zeiskam vom Fuchsbach gespeist. Deren immer häufigeres Trockenfallen auf der Gemarkung von Lingenfeld habe somit eine Ursache im Pfälzerwald.

Elritze und Stichling überleben

Die Sorgen von Anwohnern und Bachpaten wegen des vorübergehenden Austrocknens des Hofgrabens könne er einerseits nachvollziehen. Andererseits sei es gerade ein Kennzeichen solcher Gräben, dass sie nicht ständig Wasser führten, teilt Keller mit. „Auch wenn der Hofgraben mal trockenfällt, geht nicht alles kaputt, wie man meinen könnte. Die Natur hat sich darauf eingestellt. Fische wie Elritze, Stichling und Schlammpeitzger sind spätestens ein bis zwei Jahre nach dem Austrocknen über einige Tage oder Wochen wieder da“, sagt er. Teils überlebten die Fische in Vertiefungen, teils überdauerten deren Eier die Trockenheit.

Keller hat seine Erkenntnisse zu den Fließgewässern in der Südpfalz im Jahr 2013 im Buch „Die Queichniederung. Portrait einer Landschaft“ niedergeschrieben. Erschienen ist es im Eigenverlag der Gnor. Die Probleme der Queich mit Niedrigwasser hätten sich jüngst im Sommer 2019 deutlich gezeigt. „Deshalb konnte die Sommerbewässerung der Wiesen nicht ausgeführt werden“, erinnert er.

„Abhilfe hat man sich vom Oberhochstadter Wehr versprochen. Von dort sollte an einem Abzweig Wasser durch die Wiesen zum Fuchsbach geleitet werden“, sagt der Naturschützer. „Da aber das dortige Bewässerungssystem über viele Jahrzehnte brach lag, hat man es bis heute nicht geschafft, die Wasserführung in den Gräben wieder richtig zu reaktivieren. Es gibt dort nur geringe Höhenunterschiede, sodass es nicht einfach ist, das Wasser dorthin zu leiten, wo es gebraucht wird“, schildert er die Problematik.

Wie berichtet, soll am 16. Dezember in der Lingenfelder VG-Ratssitzung über den Bau eines „Bypasses“ in dem Bereich entschieden werden.