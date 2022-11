Unter dem Druck des Klimawandels ist der Daimler-Konzern mittlerweile so grün geworden wie altgediente Grüne.

Die 74-jährige Sportlehrerin Ursula Radwan gilt als das Gesicht der Grünen in Wörth. Seit 1989 ist sie in der Kommunalpolitik: Ein Urgestein, eine alte Häsin, die immer wieder mit meist sanfter Stimme ökologischen Belange anmahnt. Energiesparlampen hier, Solaranlagen dort, eine bessere Dämmung, eine effizientere Heizung: Radwan achtet darauf, dass die große Politik in der Praxis des kommunalen Alltags umgesetzt wird. Jede Kleinigkeit zählt.

Mit ihrer üblichen sanften Beharrlichkeit wollte Radwan am Donnerstag auch den Daimler-Vertreter auf einige Dinge hinweisen. Umsonst: Sie rannte nur offene Türen ein. Selbst als sie – weit weg vom Thema „Logistik-Zentrum“ – vorschlug, man könne Parkplätze doch mit Solarpaneelen überdachen, musste die alten Häsin feststellen: Der Igel ist schon da. Daimler ist dabei, in einem ersten Schritt einen ersten Parkplatz zu überdachen, lautete die Antwort.

Die alte Häsin schien zufrieden. Die Beharrlichkeit hat sich gelohnt.