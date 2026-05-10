Was sind schon ein paar Deals unter Freunden? Das dachten sich wohl zwei Männer, als sie mit kleineren Mengen Rauschgift Handel trieben. Jetzt wurden sie verurteilt.

Während der Verhandlung sitzen sie wie zwei Häufchen Elend auf der Anklagebank. Die beiden Angeklagten, 36 und 24 Jahre alt, sind Schwager und seit vielen Jahren eng befreundet. Der Jüngere trippelt während der gesamten Verhandlung nervös mit dem Fuß auf dem Boden, beide müssen immer wieder mit den Tränen kämpfen. Die anwesenden Familienmitglieder tun es ihnen gleich. Beide haben bereits knapp sieben Monate in Untersuchungshaft verbracht. Am Landauer Landgericht wird nun entschieden, ob und wie viel länger sie hinter Gittern bleiben müssen. Wie haben sie sich in diese Lage gebracht?

Es geht um Drogenhandel in 60 Fällen innerhalb eines Zeitraums von rund fünf Monaten im vergangenen Jahr. Die Polizei hat ihre Telefonate abgehört, Textnachrichten abgefangen und ihr kleines Netzwerk aufgedeckt. Laut Anklage geht es insgesamt um den Verkauf von 78 Gramm Kokain und 400 Gramm Cannabis. Keine Lappalie, gerade weil es sich bei Kokain um eine harte Droge handelt. Aus den Ermittlungen wird aber auch klar, dass ihnen hier nicht unbedingt dicke Fische der Drogenszene ins Netz gegangen sind. Staatsanwalt Bastian Rotmann führt in der Anklageschrift die einzelnen Geschäfte auf, die die Angeklagten durchgezogen haben. Sie trafen sich zur Übergabe am Sondernheimer Baggersee, bei der Sparkasse in Germersheim oder in der Nähe eines Kindergartens. Ein Gramm Kokain hier, fünf Gramm Gras dort.

Ab drei Personen ist es bandenmäßiger Handel

Eine goldene Nase verdienten sie sich damit nicht. Sie nutzten die Dealerei vielmehr, um ihren eigenen Konsum zu finanzieren. Der hatte zu dieser Zeit erstaunliche Ausmaße angenommen: Der ältere Angeklagte verkiffte täglich zehn bis 15 Gramm Cannabis, sein Schwager geringfügig weniger. Anwalt Alexander Klein fragt sich später in seinem Plädoyer, warum die beiden sich nach der Teillegalisierung nicht einfach drei Pflanzen ins Haus gestellt hätten, um ihren Stoff legal und kostengünstig selbst zu produzieren. Sie hätten sich und ihren Familien viel Kummer erspart.

Zum Verhängnis wurde den beiden, dass sie weitere Bekannte und Freunde in ihr Geschäft verwickelten. So wurde das Rauschgift zeitweise bei drei weiteren Personen gelagert, die auch bestellte Mengen abpackten und transportierten.

Sobald mindestens drei Personen beteiligt sind, handelt es sich für den Gesetzgeber um bandenmäßigen Drogenhandel. Egal, ob es sich um die Mafia, die Hells Angels oder einen Dauerkiffer-Freundeskreis handelt, der kleine Mengen an Endkonsumenten verkauft. Es droht ein Strafrahmen von bis zu fünf Jahren.

Der Vorwurf der Bandenkriminalität war dann auch der Grund, warum die Angeklagten nicht um eine längere Untersuchungshaft herumkamen. Knapp sieben Monate saßen beide ein, bis die Verhandlung begann. Beide versichern, dass ihnen die Zeit in der Zelle enorm an die Substanz gegangen sei. „Das habe ich in unseren vielen Gesprächen mit eigenen Augen gesehen“, berichtet Klein. Und fügt in seiner unverblümten Art hinzu: „Das war in diesem Jahr mein größter Jammerlappen.“ Der ältere Angeklagte habe zwischenzeitlich 20 Kilogramm abgenommen. Auch, weil seine Partnerin während seiner Haftzeit eine Fehlgeburt erlitt – möglicherweise aufgrund des Stresses, den die Situation ausgelöst habe. Der zweite Angeklagte ist ihr Bruder.

Für den Prozess am Landgericht waren ursprünglich vier Verhandlungstage und ein umfangreicher Zeugenprozess anberaumt. Vieles davon erübrigte sich, weil sich Kammer, Staatsanwaltschaft und Verteidigung in einem Rechtsgespräch annähern konnten. Die Angeklagten räumten die Vorwürfe fast vollumfänglich ein und erklärten sich bereit, eine Suchttherapie zu beginnen. Dafür einigten sich die Parteien auf einen Strafrahmen zwischen drei Jahren und drei Monaten sowie drei Jahren und neun Monaten für den älteren Angeklagten. Der jüngere Angeklagte konnte mit einer Strafe zwischen einem Jahr und neun Monaten und zwei Jahren und drei Monaten rechnen. Damit war das Zittern aber noch nicht beendet, denn nur bis zu einer Strafe von zwei Jahren ist eine Bewährung möglich.

„Keine Droge der Welt kann die Familie ersetzen“

In seinem Plädoyer bleibt Staatsanwalt Rotmann für beide Angeklagten beim oberen Ende des vereinbarten Strafrahmens. Für Verteidiger Klein ist es dagegen ein Unding, dass die Geschäfte der Angeklagten vom Staat in die Sphären echter organisierter Kriminalität gehoben würden. Der Paragraf 30 des Betäubungsmittelgesetzes sei zur Bekämpfung mafiöser Strukturen eingeführt worden. Es gebe auch Urteile des Bundesgerichtshofes, wonach zwischen kleineren „Freundesverbänden“ und echten Banden zu unterscheiden sei. „Der horrende Strafrahmen von fünf Jahren ist in diesem Fall viel zu hoch. Da wird ein Kleindealer gleichgesetzt mit jemandem, der mit Kilos handelt. Mir ist auch die Untergrenze von drei Jahren und drei Monaten, auf die wir uns hier geeinigt haben, eigentlich viel zu viel“, sagt Klein.

„Wir sind in den vergangenen sieben Monaten durch die Hölle gegangen“, erklärt der jüngere Angeklagte. Beide bekräftigen ihre Absicht, künftig drogenfrei leben zu wollen. „Keine Droge der Welt kann die Familie ersetzen, von der wir so lange getrennt sein mussten.“

Nach dem Urteil ist ihm die Erleichterung anzusehen: Der 24-Jährige wird zu zwei Jahren Haft verurteilt, die zur Bewährung ausgesetzt werden. Auch sein Schwager kann den Gerichtssaal zunächst ohne Handschellen verlassen. Er muss jedoch, sobald das Urteil rechtskräftig ist, zurück ins Gefängnis, um seine Reststrafe abzusitzen. Das Gericht verurteilt ihn zu drei Jahren und sechs Monaten Haft. Abzüglich der bereits verbüßten Untersuchungshaft bleibt ihm noch knapp ein Jahr Gefängnis, bevor er seine Therapie beginnen kann.