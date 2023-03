Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Christian Siener war am Boden. Doch dann begann er anderen Menschen zu helfen und fand so wieder einen Sinn in seinem Leben. Das ist seine Geschichte.

Ein Ehrenamt hat Christian Siener aus einem tiefen Loch geholt und stützt ihn auch in einer aktuellen Krise. „Ich möchte meine Geschichte erzählen, um anderen Menschen mit der gleichen Erkrankung