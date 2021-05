2020 konnten fast keine Feste und Veranstaltungen stattfinden. Darunter leiden besonders die Schausteller, die Fahrgeschäfte und Stände bereitstellen. Allein in Freckenfeld leben davon drei Familien seit Jahrzehnten. Das Verbot der Märkte führt aber auch zu neuen Angeboten.

„Das hat es noch nicht gegeben“, blickt Liselotte Hertel aus Freckenfeld auf ihren Schausteller-Betrieb, den sie mit ihrem Mann in dritter Generation führt. Kinderkarussell, Autoscooter und die Stände zum Enten angeln oder Pfeile werfen stehen seit einem Jahr in der Garage. „Normalerweise wären wir zwischen Mai und November jede Woche draußen gewesen“, erzählt sie vom Leben vor Corona, eine Pause hätte es sonst „höchstens im Juli mal gegeben“. Die Angebote für Kerwen und Feste bestimmen das Leben der Hertels. In Kürze wollte eigentlich der Sohn von Liselotte und Bernhard Hertel den Betrieb übernehmen, den sein Ur-Großvater nach dem Krieg gründete. „Jetzt kann uns niemand sagen, was passiert. Wir können nichts machen als warten und hoffen“, berichtet Hertel.

Für die Familie brach mit Corona der komplette Lebensunterhalt weg. „Wir mussten unsere Altersvorsorge angreifen und die Lebensversicherung auflösen“, klagt Hertel auch über fehlende Unterstützung. „Der Staat müsste auch mal daran denken, dass wir leben müssen: Essen, Trinken, Krankenversicherung, das brauchen wir auch.“ Die Soforthilfe im Frühjahr hätte nur wenig geholfen, da es Zeit brauchte, die Fixkosten bei Versicherungen und an anderen Stellen zu reduzieren.

Familienbetriebe stark betroffen

Auch der Deutsche Schaustellerbund fordert „angesichts des Stillstandes der Branche, das Überbrückungshilfeprogramm bundesweit um einen Unternehmerlohn zu ergänzen“. Durch den Ausfall der Volksfeste und Weihnachtsmärkte sei der Umsatz der in der Regel als Familienbetriebe agierenden Unternehmen nach Schätzungen des Verbandes um zirka 95 Prozent zurückgegangen, sagt die Sprecherin Nina Göllinger. Seit Ende März seien bundesweit fast 10.000 Volksfeste und Kerwen ab- oder untersagt worden. Durch den Lockdown im November sei auch die Durchführung der rund 3000 Weihnachtsmärkte „praktisch ausgeschlossen“, so Göllinger weiter.

Immerhin für sechs Wochen konnte der auch in Freckenfeld lebende Marco Spindler sein Kettenkarussell im Sommer vor dem Karlsruher Schloss aufbauen. „Das war besser als nichts, aber Geld konnten wir damit nicht verdienen“, berichtet Spindler, der aber glücklich über die Abwechslung war. „Wir bekommen hier langsam Hofkoller.“ In den vergangenen Monaten seien ihm 40 Veranstaltungen weggefallen. Spindler hofft noch leise auf einen kleinen Weihnachtsmarkt in Karlsruhe, der an verschiedenen Stellen der Stadt mit zwei bis drei Ständen stattfinden könnte. Die Auflagen seien kein Problem: „Wir machen alles mit, sind bemüht und die Abstands- und Hygieneregeln sind alle umsetzbar.“

„Auch nächstes Jahr sieht nicht so rosig aus“, fürchtet Spindler, der vor seinem Engagement in Karlsruhe im Frühjahr Hartz IV beantragen musste, um seinen Lebensunterhalt zu bestreiten. Dies könnte ihm auch jetzt wieder bevorstehen. Obwohl er „keine Hoffnung am Horizont“ sehe, will er positiv in die Zukunft schauen. „Wir wollen nicht jammern, wir wollen arbeiten und Menschen wieder lachen sehen“, sagt er voller Begeisterung für seinen Beruf.

Hausgemachte Marmelade in Supermärkten

„Ich bedauere sehr, dass dieses Jahr gar nichts stattfindet“, ist Heike Martin aus Bellheim besonders über den Ausfall des Anneresl-Markts in Rheinzabern traurig. Seit 2007 verkaufte sie dort und auf anderen Weihnachtsmärkten der Region selbst gemachte Marmelade. Finanziell sei sie nicht auf den Marktverkauf angewiesen, der lohne sich meist nur für die gastronomischen Angebote, meint sie. „Doch ich vermisse die Kontakte. Die Stammkundschaft nach 13 Jahren nicht zu sehen, das ist schade“. Für sie selbst hatte die Corona-Krise sogar etwas Gutes. Im Frühjahr starteten zwei Einzelhandelsketten einen Aufruf, in der Krise mehr regionale Produkte anbieten zu wollen. Martins Marmelade ist seither in drei weiteren Supermärkten der Südpfalz zu finden.

Auch der Winzer Swen Hartmann war in den Jahren zuvor regelmäßig mit selbst gemachtem Glühwein auf dem Anneresl-Markt anzutreffen. „Die Präsenz und die Möglichkeit zur Kundenpflege fehlt uns“, meint er zur Absage, die ihn nach den vielen Festabsagen des Jahres nicht überraschte. Hartmann arbeitet gerade an einem Außer-Haus-Verkauf seines Glühweins, um „zumindest zuhause doch noch etwas Weihnachtsstimmung aufkommen zu lassen“. Ab Mitte November will er frisch zubereiteten Glühwein zum Abholen von seinem Hof in Rheinzabern bereitstellen. Um „die Corona-Auflagen zu erfüllen“, bittet er dabei um Vorbestellung.